Der Blue Screen of Death soll schwarz werden

Wohl fast jeder Windows-User kennt ihn: Der Blue Screen of Death (BSOD) erscheint bei schwerwiegenden Systemfehlern und Abstürzen, wenn gar nichts mehr läuft. Offiziell heisst die ungeliebte Anzeige schlicht Bugcheck. Neben einem traurigen Smiley, bestehend aus Doppelpunkt und offener Klammer, verkündet der BSOD in der aktuellen Version von Windows 11 24H2, es sei ein Problem aufgetreten, es würden dazu Informationen gesammelt, danach könne man das System neu starten. Mehr Informationen sind über einen QR-Code zugänglich.Wie nun "Windows Latest" anhand neuester Builds von Windows 11 24H2 festgestellt hat , will Microsoft offenbar künftig den Blue Screen of Death durch einen Black Screen of Death ersetzen und gleichzeitig den Smiley und den QR-Code weglassen. Auch sonst fehlen technische Informationen. Stattdessen heisst es nur noch "Your device ran into a problem and needs to restart", begleitet von einer prozentualen Fortschrittsanzeige – siehe Bild. Da auch die Anzeige bei laufenden Windows-Updates ganz ähnlich aussieht, könnte dies bei Usern zu Verwirrung führen. (ubi)