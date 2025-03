In den letzten Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Audio-Tools angeführt von Audacity, dem Open-Source-Klassiker unter den Audio-Editoren. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte fre:ac, ein vielseitiger CD-Ripper, der sich auch mit dem Codieren ins MP3-Format versteht. Auf dem dritten Platz findet sich weiter Mp3DirectCut, ein Tool, mit dem sich Alben-MP3s automatisch in die einzelnen Tracks zerlegen lassen.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools für Audio-Liebhaber präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)