Opera integriert KI in die Tab-Verwaltung

Opera stattet den Browser Opera One mit einem neuen, KI-basierten Feature aus: Neu können User die hauseigene Opera-KI Aria nutzen, um ihre Tabs zu verwalten. Das funktioniert auch über natürliche Sprachbefehle. So kann man Aria beispielsweise beauftragen, einzelne Tabs zu schliessen oder geöffnete Tabs nach Themen zu sortieren. Die Entwickler versprechen ausserdem ein hohes Mass an Datenschutz und Privatsphäre, da die KI nur den Befehl zwecks Verarbeitung an den Server weiterleitet. Alle Tab-bezogenen Daten verbleiben auf dem lokalen Gerät.Um die neue Art der Tabverwaltung zu starten, müssen Nutzer die KI über die Tastenkombination "Ctrl" (Mac: "Cmd") & "/" starten. Anschliessend ist Aria bereit für einen Sprachbefehl. Alternativ kann man ab mindestens fünf geöffneten Tabs auch mit der rechten Maustaste auf einen Tab klicken und auf AI Tab Management klicken. Gemäss eigenen Angaben ist Opera der erste Browser, der eine KI-gesteuerte Tab-Verwaltung ermöglicht. (dok)