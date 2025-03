Amazon verliert Streit um DSGVO-Strafe über 746 Millionen Euro

Amazon hat sich 2021 eine Geldbusse gegen DSGVO-Verstösse von der nationalen Datenschutzbehörde von Luxemburg (CNPD) eingefangen und Berufung eingelegt. Nun verkündet die Behörde , dass das Luxemburger Verwaltungsgericht die Berufung von Amazon zurückgewiesen und die ursprüngliche Entscheidung der CNPD bestätigt hat. Bei der Klage ging es um Werbe-Targeting und das fehlende Einholen von Einwilligungen der Nutzer zur Datenverarbeitung.Amazon muss nach aktuellem Stand die Strafe über 746 Millionen Euro also bezahlen – es ist nach der 1,2-Millarden-Busse gegen Meta die zweitgrösse DSGVO-Busse der Geschichte ( via "Heise"). Das Urteil ist nach wie vor anfechtbar und bleibt nun während der Berufungsfrist respektive während eines allfälligen Berufungsverfahrens suspendiert.Damit ist wohl auch zu rechnen – Amazon argumentiert dass die CNPD nach einer subjektiven Auslegung der DSGVO geurteilt habe und will weitere Schritte prüfen. (win)