US-Firmen zahlen mit Abstand am meisten DSGVO-Bussen

Das Web-Hosting-Unternehmen Hostinger hat die bisher ausgesprochenen DSGVO-Strafen und sowie Cyber-Attacken seit 2008 analysiert. Es zeigt sich deutlich: In beiden Kategorien sind US-Unternehmen ganz oben auf dem Treppchen – bei den Cyber-Vorfällen als Opfer, bei den DSGVO-Verstössen als Schuldige.Spannend am Bericht sind wohl vor allem die ausgesprochenen DSGVO-Bussen seit 2008. Total schreibt Hostinger von 3900 Delikten, für die Bussen über 14 Milliarden Euro ausgesprochen wurden. Regelrecht dominiert wird die Rangliste von US-Unternehmen: Mit 6,66 Milliarden Euro der Strafen (32 Verstösse) entfällt bereits ein riesiger Teil auf US-Firmen. Und auf Platz zwei befindet sich Irland, bekannterweise favorisierter und steuerfreundlicher Standort einiger bekannter Player aus den USA. So stammen von den 3,91 Milliarden Euro Bussgeldern für irische Firmen allein 1,2 Milliarden aus der höchsten Busse an die europäische Meta-Niederlassung. Von den 39 Verstössen in Irland kommen sieben von Meta , es ist wohl damit zu rechnen, dass sich hier weitere Europa-Niederlassungen von US-Playern finden. Platz drei der Liste geht an chinesische Unternehmen (vier Verstösse, 1,16 Milliarden Euro Bussen). Die Schweiz findet sich nicht einmal auf der Liste, Liechtenstein ladet mit einem Verstoss und einer Busse von 4125 Euro ganz unten auf Platz 39.