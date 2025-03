Anthropics Claude versteht sich neu auch mit der Websuche

Anthropic, Hersteller des KI-Sprachmodells Claude, hat bekannt gegeben, dass sich Claude neuerdings auch mit der Websuche versteht. Wie die Macher in einem Blog Post mitteilen , hat Claude mit der Websuche Zugang zu neuesten Ereignissen und Informationen, womit die Genauigkeit beim Lösen von Aufgaben steigen soll. Da Claude zudem die Quellen seiner Informationen angibt, soll sich der Wahrheitsgehalt jeweils leicht überprüfen lassen. Als typische Anwendungsmöglichkeit nennt Anthropic etwa die Analyse von Branchentrends, die Auswertung von Marktdaten oder das Vergleichen von Preisen und Merkmalen beim Produktkauf.Derzeit steht die Websuche lediglich als Feature Preview der zahlenden Klientel in den USA zur Verfügung. Wer davon Gebrauch machen will, muss die Funktion in den Profileinstellungen vorab aktivieren. In den kommenden Wochen soll das Feature aber in diversen Ländern ausgerollt werden und auch in der kostenlosen Version zur Verfügung stehen. (rd)