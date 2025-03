Cloud-Migration bei SAP nimmt deutlich an Fahrt auf

Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) legt ihren Investitionsreport 2025 für den DACH-Raum vor, der vor allem eine Entwicklung belegt: SAP S/4 Hana gewinnt an Bedeutung, die Cloud-Migration der SAP-Kunden nimmt an Fahrt auf. Mittlerweile setzen 33 Prozent (2024: 11 Prozent) der befragten Unternehmen auf S/4 Hana Private Cloud und 13 Prozent (2024: 6 Prozent) auf S/4 Hana Public Cloud. Und auch hinsichtlich der geplanten Investitionen ist S/4 Hana Cloud auf dem Vormarsch. So gaben 68 Prozent der Befragten an, in S/4 Hana Cloud (Private und Public) investieren zu wollen. 2024 waren dies 50 Prozentpunkte weniger."Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Verschiebung hin zu Cloud-Lösungen", erklärt Jens Hungershausen, DSAG-Vorstandsvorsitzender. Allerdings: Die Ergebnisse müssten auch vor dem Hintergrund der veränderten Befragungsstruktur gelesen werde. In diesem Jahr ist die DSAG bei der Erhebung der Zahlen einen neuen Weg gegangen. So hat den Fragebogen für die Teilnehmenden erstmals SAP versendet, wodurch verglichen mit dem Investitionsreport 2024 deutlich mehr grössere Unternehmen befragt wurden. Erstmals sind auch SAP-Anwenderunternehmen ins Panel eingeflossen, die kein DSAG-Mitglied sind. "Oftmals sind es grosse Unternehmen, deren Strategie für die digitale Transformation einen Grund zur Migration in die Cloud darstellt. Viele grössere Unternehmen haben eine konzernweite Cloud-Strategie oder Vorgaben, IT-Prozesse zu modernisieren. Gleichzeitig ist hier zumeist eine grössere Investitionsstärke vorhanden."Zum zweiten Mal wurden die Unternehmen zudem danach gefragt, wie sie die S/4 Hana-Cloud-Strategie von SAP beurteilen. 40 Prozent bescheinigen dem Programm dieses Jahr eine hohe/mittlere Relevanz. Im vergangenen Jahr waren es nur 13 Prozent. "Das SAP-Programm scheint Früchte zu tragen", sagt Hungershausen.

Nach der Rolle von Rise with SAP für die Unternehmen gefragt, gaben 48 Prozent (2024: 16 Prozent) der Unternehmen an, dass sie das Angebot bereits nutzen oder planen, es zu nutzen. Vier Prozent (2024: acht Prozent) geben an, das Angebot nicht zu kennen. Während 2024 noch 61 Prozent antworteten, dass sie nicht planen, das Angebot zu nutzen, so sind es in diesem Jahr 23 Prozent.16 Prozent sehen das Angebot als für sie nicht relevant an. Einen etwas schwächeren Bedeutungszuwachs erfährt Grow with SAP . Während 2024 insgesamt 55 Prozent der Befragten angaben, das Angebot nicht nutzen zu wollen, sind es in diesem Jahr 26 Prozent. Für 38 Prozent ist das Angebot nicht relevant. Dagegen sagen diesmal 17 Prozent, dass sie Grow with SAP nutzen bzw. planen, zu nutzen. "Die Ergebnisse des Investitionsreports legen zwar nahe, dass die Angebote Rise und Grow with SAP für Anwender in der DACH-Region interessanter werden. Nichtsdestotrotz zeigen die Zahlen ebenso, dass ein substanzieller Teil der SAP-Kunden nach wie vor On-Premises-Lösungen nutzt. Damit muss sichergestellt sein, dass SAP-Innovationen nicht nur in der Cloud, sondern weiterhin auch für On-Premises-Anwender zur Verfügung stellt", fordert Markus Bierl, DSAG-Fachvorstand Schweiz. "Es kann nicht sein, dass diese Anwendergruppe abgehängt und so zu einem Umstieg gedrängt wird. Vielmehr sollte der Weg in die Cloud über Incentives geebnet werden – wie mit dem Programm Rise with SAP Migration & Modernization."Darüber hinaus zeigt der Report eine grundsätzlich hohe Investitionsbereitschaft der Unternehmen auf. Bei 40 Prozent der Befragten Unternehmen steigt das IT-Gesamtbudget, vor einem Jahr waren es noch 43 Prozent. Gleich bleibt es bei 30 Prozent (2024: 36 Prozent) und bei 24 Prozent (2024: 18 Prozent) sinkt es. Hinsichtlich der Investitionen in SAP ist bei 47 Prozent (2024: 46 Prozent) ein wachsendes Budget zu verzeichnen. Bei 23 Prozent (2024: 32 Prozent) bleibt das SAP-Budget unverändert und bei 25 Prozent (2024: 19 Prozent) sinkt es. (sta)