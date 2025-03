SAP integriert KI Joule auch in Reiselösung Concur

SAP hat den KI-Copiloten Joule nun auch in die Geschäftsreisemanagement-Lösung Concur integriert. In Concur Expense kann Joule laut dem Softwareanbieter künftig eine Zeitachsenansicht der Ausgaben erstellen, nach Fehlern oder fehlenden Ausgaben suchen und Empfehlungen geben, wie die Reisekostenabrechnung bestmöglich fertiggestellt werden kann. Zusätzlich beantwortet Joule Fragen der Mitarbeitenden im Abrechnungsprozess, sodass Reisende nicht mehr in Concur Expense oder im SAP Help-Portal nach Antworten suchen müssen, so das Versprechen von SAP . Noch müssen sich Nutzer aber gedulden. Der KI-Copilot wird voraussichtlich erst im zweiten Quartal 2025 in Concur Expense allgemein verfügbar sein.Künftig hilft Joule auch bei der Planung von Business-Trips. Der KI-Assistent schätzt unter anderem die Flug- und Hotelkosten und schlägt mögliche Meeting-Standorte für Reisende vor. In Concur Travel ist Joule bereits für Kunden des SAP Early Adopter Care-Programms nutzbar. Die allgemeine Verfügbarkeit ist aber erst für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant.Mit Concur Travel und Concur Expense ist SAP mit einem Marktanteil von 49,6 Prozent laut eigenen Angaben weltweiter Marktführer für Reisebuchungs- und Reisekostenmanagement-Software. Die Lösungen sind Teil der SAP Business Suite. (sta)