SAP-Patch schliesst sechs gemeldete Sicherheitslücken

Zum Oktober-Patchday stopft SAP sechs Sicherheitslücken im Business-Software-Portfolio, bei einer wird die Relevanz als "kritisch" eingestuft, bei dreien als "hoch". Ausserdem wurden die Sicherheitsnotizen zu sechs älteren Schwachstellen aktualisiert."SAP empfiehlt seinen Kunden dringend, das Support-Portal zu besuchen und die Patches mit Priorität anzuwenden, um ihre SAP-Landschaft zu schützen", heisst es in der Patchday-Übersicht von SAP In den konkreten Sicherheitsnotizen wird zu den entsprechenden Schwachstellen verlinkt. IT-Verantwortliche können nach Anmeldung in ihre SAP-Konten darauf zugreifen. Mehr Informationen sind hier zu finden. (cma)