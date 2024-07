Studie zeigt: S/4HANA von SAP noch nicht verbreitet im Einsatz

Was die Motivation angeht, so hat die überwiegende Mehrheit von 80 Prozent die Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit angegeben. 50 Prozent empfinden überdies die Standardisierung von Prozessen ebenfalls wichtig. Etwas weniger oft genannt wurde die Implementierung neuer Technologien (43%) sowie die Harmonisierung von Prozessen (40%).Die Studienautoren halten ausserdem fest, dass das Potenzial der Automatisierung mit dem neuen ERP-System immens sei. Die Einführung sei jedoch mit hohem Aufwand verbunden, jedoch sei eine penible Implementierung essenziell für den Erfolg der Software-Lösung. Damit die Umstellung ausserdem ein Erfolg werden könne, würden fast alle Unternehmen bei der Einführung externe Unterstützung in Anspruch nehmen.Die Studie kann hier eingesehen werden. (dok)