SAP lockt On-Prem-Kunden mit finanziellen Anreizen zum Cloud-Umstieg

SAP hat mit Rise with SAP Migration and Modernization ein Programm aufgesetzt, das Kunden Ressourcen, Services und finanzielle Anreize bieten soll, die aktuell die Cloud-Migration ihrer SAP-Lösungen noch vor sich haben. Das Programm bietet laut dem Konzern Unterstützung bei zwei grundlegenden Problemen der Cloud-Umstellung: Umfang und Kosten."Es ist wichtiger denn je, dass Kunden ihre Migration und Modernisierung jetzt in Angriff nehmen, um die Möglichkeiten aktueller Cloud-Innovationen – etwa KI und Nachhaltigkeitslösungen – nutzen zu können", erklärt Eric van Rossum, Chief Marketing Officer für Cloud-ERP bei SAP Konkret bietet SAP ein zeitlich befristetes Angebot, mit dem Unternehmen die Migrationskosten um bis zu 50 Prozent verringern können. Bis Ende 2024 erhalten SAP S/4 Hana- und SAP-ECC-Kunden beim Umstieg auf Rise with SAP oder Grow with SAP demnach spezielle Gutschriften, die sie auf Wartungskosten, Cloud-Services oder Cloud-Subskriptionen anrechnen lassen können. Dieses Angebot gilt für SAP S/4 Hana Cloud- und Geschäftsbereichslösungen, unter anderem für Supply Chain Management, Personal- und Ausgabenmanagement, CRM, Business-Transformation-Tools und die SAP Business Technology Platform mit ihren Erweiterungsmöglichkeiten.