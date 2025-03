Microsoft und Schweizer Start-up Inait arbeiten an innovativer KI

Mircrosoft und das Schweizer Start-up Inait arbeiten zusammen an einem neuen KI-Ansatz. Die KI-Technologie von Inait, die auf jahrzehntelanger neurowissenschaftlicher Forschung beruht, stellt laut den Redmondern einen Paradigmenwechsel in der Künstlichen Intelligenz dar. Sie orientiert sich am menschlichen Gehirn und soll es KI-Systemen erlauben, aus Erfahrungen zu lernen und Ursache und Wirkung zu verstehen. Das soll letztlich die Entwicklung einer adaptiven General Intelligence ermöglichen, deren Fähigkeiten weit über jene heutiger KI-Dienste hinausreichen.Die jetzt angekündigte Zusammenarbeit umfasst die gemeinsame Produktentwicklung, Markteinführungsstrategien und Co-Selling-Initiativen, die sich zunächst auf die Bereiche Finanzen und Robotik beziehen sollen. "Die Zusammenarbeit mit Microsoft markiert einen entscheidenden Moment für Inait", sagt Henry Markram, Gründer und Vorstand von Inait. "Nach zwei Jahrzehnten Forschung und Entwicklung verfügen wir nun über digitale Gehirnrepliken und das Know-how, ihnen KI beizubringen. Das globale Ökosystem von Microsoft ist ideal, um unsere bahnbrechende, auf digitalen Gehirnen basierende KI global zu skalieren."Catrin Hinkel, CEO Microsoft Schweiz , ergänzt: "Wir glauben, dass der KI-Ansatz von Inait das Potenzial hat, der Branche einen erheblichen Mehrwert zu bringen. Die von den Neurowissenschaften inspirierte Technologie von Inait ist wirklich innovativ, und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diese Fortschritte auf den Markt zu bringen, beginnend mit den Sektoren Fintech und Robotik, in denen wir Möglichkeiten für eine unmittelbare Transformation sehen." Im Finanzsektor soll sich die Zusammenarbeit auf die Bereitstellung von Handelsalgorithmen, Risikomanagement-Tools und personalisierter Finanzberatung konzentrieren. In der Robotik wird der Schwerpunkt auf der Entwicklung intelligenterer und anpassungsfähigerer Roboter für die industrielle Fertigung liegen. (sta)