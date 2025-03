Die 10 beliebtesten Gratis-Tools für LAN-Administratoren

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Networking angeführt von Homedale, einem praktischen Tool, mit dem sich die verfügbaren WLAN-Access-Points mit ihren Signalstärken grafisch darstellen lassen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte die Freeware NetworkConnectLog. Das Tool scannt ein Netzwerk und listet alle gefundenen Geräte mit ihrer IP-Adresse auf. Den dritten Platz belegt schliesslich die Netzwerk-Analyse-App Nmap, welche alle Geräte im LAN ermittelt und diese grafisch darstellt.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools für LAN-Administratoren präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)