Preise bei IBM seit 2022 um über 50 Prozent gestiegen

IBM hat die Preise für seine Software in den letzten Jahren massiv angehoben. Alleine seit 2022 sind die Preise um über 50 Prozent gestiegen, wie der deutsche Lizenzhändler Bücker in seinem Bericht "IBMflation 2025" schreibt. Bücker vergleicht die Preissteigerung jeweils auch mit der Inflationsrate in Deutschland und den USA. Diese betrug in Deutschland in den letzten drei Jahren 12,3 Prozent – womit die effektive Preissteigerung von IBM-Software bei 38,5 Prozent zu liegen kommt.Über die letzten zehn Jahre hinweg sieht es zwar nicht ganz so drastisch aus, die Zahlen sind dennoch bemerkenswert: Während die Inflation zwischen 2014 und 2024 in Deutschland auf 129,5 und in den USA auf 138,3 Prozent (Schweiz: 106,3 %) anstieg, liegen die IBM-Preise im Vergleich zu 2014 heute bei 179,9 Prozent. "Diese Entwicklung zeigt, dass IBM seine Softwarepreise weiterhin deutlich über die allgemeine Inflationsrate hinaus anpasst", so Bücker. Der Wechselkurs komme erschwerend hinzu.