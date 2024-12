Milliardenklage gegen Microsoft wegen unfairen Lizenzpreisen

Es ist nicht das erste Mal – und es wird wohl auch nicht das letzte Mal sein: Microsoft wird wegen angeblich unlauterem Geschäftsgebaren verklagt. Dieses Mal kommt die Klage aus Grossbritannien, die geforderte Strafe ist 1 Milliarde Pfund. Die Kläger werfen Microsoft vor, dass Unternehmenskunden, die Windows Server auf den Plattformen anderer Cloud-Provider wie AWS genutzt haben, zu viel für ihre Server-Lizenzen verrechnet wurde. Dies schreiben die klagenden Anwälte der Kanzlei Scott+Scott in einer Mitteilung. Microsoft habe in vergleichbaren Fällen in Europa bereits mehrere zehn Millionen Pfund für Einigungen hingeblättert.Vereinfacht gesagt, bestrafe Microsoft britische Unternehmen und Organisationen dafür, dass sie Google , Amazon und Alibaba für Cloud Computing nutzen. Dies, indem man sie zwinge, mehr Geld für Windows Server zu bezahlen, so Maria Luisa Stasi von Scott+Scott, die die Klage leitet. "Auf diese Weise versucht Microsoft , die Kunden zur Nutzung seines Cloud-Computing-Dienstes Azure zu zwingen und den Wettbewerb in diesem Sektor einzuschränken." Dies treffe kleinere Unternehmen besonders hart.