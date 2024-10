Microsoft vs. Google: Schlammschlacht im EU-Cloud-Markt

Die Streitigkeiten um die Geschäftsgebaren von Big Tech im Cloud-Sektor werden zur offenen Schlammschlacht: In einem Blogpost wirft Microsoft nun Google vor, eine Schattenkampagne mit unlauteren Mitteln zu führen.Google sei daran, eine künstliche Graswurzelbewegung ("astroturf group") zu formen, so Microsoft . Gemeint ist damit mit grösster Wahrscheinlichkeit die Open Cloud Coalition (OCC), deren Gründung weniger als einen Tag nach der Publikation von Microsofts Vorwürfen verkündet wurde. Sie besteht neben Google aus zehn weiteren in Europa tätigen Cloud-Spezialisten. Die OCC hat es sich laut eigener Aussage zum Ziel gemacht, sich in Grossbritannien und der EU "für Offenheit, Interoperabilität und fairen Wettbewerb in der gesamten Cloud-Landschaft einzusetzen und ein innovativeres, transparenteres, widerstandsfähigeres und sichereres Cloud-Ökosystem zu fördern". Man plant, Forschungsergebnisse zu publizieren sowie die Öffentlichkeit und Politik zu informieren. Und nicht zuletzt wird in der Mitteilung zur Gründung auch von Problemen rund um nicht näher spezifizierte Sorgen um Marktkonzentrationen und Vendor Lock-ins gesprochen.