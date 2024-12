Google bot mehr als 100 Millionen Euro im Kampf gegen Microsoft

Neue Anschuldigungen im Streit um Geschäftsgebaren von Microsoft und Google im europäischen Cloud-Markt: Google soll der Cloud-Provider-Vereinigung CISPE Anreize im Wert mehrerer hundert Millionen Euro versprochen haben, um sich mit CISPE gegen Microsoft zu verbünden. Dies schreibt "The Register" mit Bezug auf anonyme Quellen und eine entsprechende Präsentation von Google , in welche man Einblick bekommen hat. Dank diesen Incentives hätte CISPE dann die Beschwerde gegen Microsoft fortführen sollen, die zuvor bei der EU-Kommission eingereicht wurde.Laut dem Bericht soll Google verschiedene solcher Incentives versprochen haben – etwa einen Innovations-Fund über 4 Millionen Euro oder einen Zustupf über 10 Millionen Euro als "Mittel für die Teilnahme und Mitgliedschaft". Der grösste Teil der Zuwendungen wäre in Form von Credits für Googles Cloud Platform im Wert von 100 Millionen Euro über mehrere Jahre hinweg geflossen.