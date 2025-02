Apple Intelligence ab April auch auf Deutsch verfügbar

Apple Intelligence kommt endlich auch auf Deutsch – und zwar Anfang April. Damit sollen auch Apple-Nutzer im deutschsprachigen Raum künftig die Apple-KI auf ihren Geräten nutzen können,Der KI-Assistent soll in verschiedensten Bereichen zum Einsatz kommen. Etwa fast überall dort, wo mit Text gearbeitet wird. So hilft die KI etwa beim Texten und Korrekturlesen in verschiedenen Apps (auch denen anderer Anbieter), kann Gruppenchats zusammenfassen oder dank Sprach-Features auch Audio-Files (genannt werden etwa Vorlesungen) in verkürzter Form als Text anzeigen. Beim Texten lässt sich gleich auch die Ton und Formulierung einstellen, so kann etwa ein "freundlicher" oder "professioneller" Stil ausgewählt werden.Weiter hilft Apple Intelligence bei der Priorisierung von Aufgaben und Nachrichten. So lässt sich etwa die Inbox nach Relevanz sortieren, womit beispielsweise E-Mails, die dringende Bearbeitung benötigen, weiter oben angezeigt werden sollen. Und in Telefongesprächen kann die KI mithören und -schreiben, wobei lokale Datenschutzgesetze und entsprechende Informationspflichten dem Gesprächspartner gegenüber aber natürlich weiter beachtet werden müssen. Und natürlich sind auch Bild- und Video-Features mit an Bord. So lassen sich mit Apple Intelligence etwa Bilder, Genmojis und kurze Videos erstellen oder bearbeiten.