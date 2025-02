Sicherheitslücken in vielen HP-Laserdruckern

Nach Lexkmark ("Swiss IT Magazine" berichtete ) meldet nun auch HP Schwachstellen in "gewissen Modellen" der Serien Laser Jet Pro, Enterprise sowie bei gemanagten Laser Jets. Angreifer können über die Sicherheitslücken höhere Privilegien erlangen respektive Schadcode einschleusen, wie HP in einer Sicherheitsmeldung verlauten lässt. Betroffen sind demnach zahlreiche Modelle, die Liste umfasst viele Dutzende Einträge.Als kritisch wird das Leck CVE-2025-26506 eingestuft (CVSS Score 9.2). Eine weitere Schwachstelle namens CVE-2025-26508 (CVSS Score 8.3) gilt als hoch riskant, während CVE-2025-26507 mit einem CVSS Score von 6.3 nur als mittelschwer bezeichnet wird. HP hat für die betroffenen Laser-Jet-Modelle Firmware-Updates bereitgestellt und empfiehlt, die Aktualisierungen jetzt aufzuspielen. (ubi)