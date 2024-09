Neues für HP Workforce Solutions

Auf der Hauskonferenz Imagine hat HP eine Reihe von laut der Mitteilung bedeutenden Neuerungen für die Workforce Solutions (HPWS) vorgestellt. Sie sollen Unternehmen ermöglichen, durch die Umsetzung individueller Lösungen zu wachsen. Im Zentrum steht dabei die erweiterte HP Workforce Experience Plattform, mit der IT-Manager zusätzliche Tools, Daten und Erkenntnisse erhalten sollen, um Vernetzung und Produktivität in kollaborativ arbeitenden Teams zu fördern.So hat HP fortschrittliche Monitoring-Lösungen und die weltweite Verfügbarkeit von HP Managed Collaboration Services angekündigt, dies für Unternehmen und Organisationen, die ihre IT-Infrastruktur von HP betreuen lassen. Die neuen Services sollen IT-Probleme proaktiv erkennen und lösen, bevor sie die Arbeit stören. Einer der neuen Services soll Mitarbeitende bei technischen Problemen schnell wieder einsatzfähig machen. Ein weiterer neuer Dienst soll Unternehmen dabei unterstützen, die Vorteile von KI zu nutzen, um die Produktivität im Team weiter zu steigern. Ebenfalls neu sind erweiterte Refurbished-Programme, die eine nachhaltigere Kreislaufwirtschaft fördern sollen.Die HP Workforce Experience Platform, die digitale Probleme an den Endgeräten der Mitarbeiter von einem einzigen Dashboard aus vorhersagt und löst, befindet sich seit drei Monaten in einer geschlossenen Beta-Phase mit mehr als 270'000 registrierten Geräten. HP erweitert jetzt den Zugang, indem die Beta-Version der Workforce Experience Platform neuen Kunden von HP Proactive Insights ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt wird – vorerst allerdings nur in den USA. Im Rahmen der neuen Version führt HP zusätzliche Funktionen ein, darunter neue Möglichkeiten für KI-gestütztes Gerätemanagement und für die Analyse der Mitarbeiterzufriedenheit.Dave Shull, President, HP Workforce Solutions: "Wir befinden uns an der Schnittstelle zweier bedeutender Trends – Künstliche Intelligenz und flexibles Arbeiten – und beide haben einen beträchtlichen Einfluss auf unser Leben. Gleichzeitig streben Mitarbeitende danach, sich in der Arbeit zu verwirklichen, während sich Unternehmen eine gesteigerte Produktivität in ihren Teams wünschen. Unser zukunftsorientiertes Portfolio aus Software und Services hilft Unternehmen dabei, diesen Wandel erfolgreich zu gestalten." (ubi)