HP präsentiert 'leistungsfähigsten KI-PC der Welt'

Mit dem neuen Omnibook Ultra will HP den derzeit leistungsfähigsten KI-PC der nächsten Generation auf den Markt bringen. Das Gerät für den Consumer-Markt wurde laut Hersteller in "tiefem Co-Engineering mit AMD" entwickelt und arbeitet mit AMDs neuem auf KI getrimmten Prozessor Ryzen AI 300, der mit seiner integrierten NPU bis zu 55 Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS) leistet – das ist mehr als die von AMD offiziell spezifizierten 50 TOPS. Dazu kommt die ebenfalls integrierte Grafik vom Typ Radeon 800M.Der 14-Zoll-Laptop soll mit einer Akkuladung bis zu 21 Stunden Betriebszeit liefern und kommt, erstmals für ein Omnibook, mit Chip-gestütztem Funktionen von Wolf Security. Punkto Nachhaltigkeit betont HP , dass das Omnibook Ultra mit bis zu 90 Prozent rezyklierten Metallen und 5 Prozent ozeangebundenen Kunststoffen entwickelt wurde. Das Omnibook Ultra soll in den USA ab August zu Preisen ab 1500 US-Dollar erhältlich sein. Wann und zu welchem Preis das Gerät in die Schweiz kommt, ist noch nicht bekannt. (ubi)