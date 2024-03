HP bietet Drucker und Patronen im neuen Abo HP All-In Plan an

Hersteller HP bietet neu und vorerst nur in den USA das Abo HP All-In Plan an, das sowohl den Drucker als auch die Patronen umfasst, wie der Webseite von HP zu entnehmen ist. Der Hersteller bietet drei verschiedene Geräte im Abo an, die preislich jeweils mindestens 6,99 Dollar, 8,99 Dollar oder 12,99 Dollar monatlich kosten. In der Abogebühr inklusive ist nebst dem Gerät auch die dazu benötigte Tinte beziehungsweise der dazu passende Toner. Nebst dem Druckermodell muss man sich auch für die Anzahl Seiten pro Monat entscheiden, was den Preis erheblich beeinflussen kann. So kosten beispielsweise 20 Seiten monatlich mit dem mittleren Gerät 8,99 Dollar, während 300 Seiten 18,99 Dollar kosten. Gezählt wird mittels Chips in den Patronen.Wer mehr als die bezahlten Seiten druckt, zahlt pro Seite einen kleinen Aufpreis. Nicht benutzte Seiten können bis zur dreifachen Menge des Aboplans – also bei 50 Seiten monatlich maximal 150 Seiten – auf die nächsten Monate übertragen werden. Nachschub an Patronen oder Tonern wird automatisch versendet, sobald das Material knapp wird. Ebenfalls im Abomodell inkludiert ist der Anspruch auf Support durch HP . Nicht im Abopreis enthalten ist hingegen das Papier, dafür muss man nach wie vor separat aufkommen.Das Abomodell kann kostenfrei 30 Tage getestet werden, anschliessend wird ein Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten eingegangen. Nach der zweijährigen Vertragszeit kann man sein Druckermodell ändern – ähnlich, wie bei einem Handy-Abo. Möchte man den Vertrag kündigen, muss der Drucker an HP retourniert werden. Ob das Modell von HP auch ausserhalb der USA eingeführt wird, ist derzeit nicht bekannt. (dok)