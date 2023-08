HP-All-in-One-Drucker scannen und kopieren nur mit voller Tinte

(Quelle: Depositphotos )

17. August 2023 - HP schränkt bei leeren Tintenpatronen auch andere Funktionen von All-in-One-Geräten ein. Eine Sammelklage gegen dieses Vorgehen hat in den USA jetzt einen ersten Erfolg errungen.

HP sieht sich in den USA einer juristischen Auseinandersetzung gegenüber. Der Grund: Die Kläger kreiden an, dass HP-Multifunktionsgeräte nicht mehr scannen, kopieren und faxen, sobald die Tinte leer ist. Der Hersteller soll die Funktionen der All-in-One-Drucker absichtlich einschränken, um den Verkauf von Verbrauchsmaterialien anzukurbeln – und habe die Käufer laut der Sammelklage darüber nicht informiert. "Was HP verschweigt, ist, dass die Scanfunktion des All-in-One-Druckers deaktiviert wird und nicht arbeitet wie beworben, wenn auch nur eine der Tintenpatronen zu niedrig, leer oder beschädigt ist. In keinem der Werbe- oder Marketingmaterialien von HP wird auf die grundlegende Tatsache hingewiesen, dass die All-in-One-Drucker keine Dokumente scannen, wenn die Tintenpatronen zu schwach oder leer sind", heisst es in der Klageschrift.