HP-CEO nennt Virenschutz als Argument gegen Drittanbieter-Patronen

HP-CEO Enrique Lores hat sich in einem Interview des US-amerikanischen TV-Senders "CNBC" (auf Youtube verfügbar) unter anderem der Frage gestellt, warum der Hersteller auf seinen Geräten Patronen von Drittanbietern blockiert. Zuletzt sorgte ein Firmware-Update im vergangenen März dafür, das einige Modelle nach der Installation von Fremdpatronen den Dienst verweigerten. Die Gründe für das Vorgehen, das für Ärger bei Nutzern sorgte und auch zu rechtlichen Streitereien führte ("Swiss IT Magazine" berichtete ): Lores nennt zum einen den Schutz der eigenen IP (Geistiges Eigentum), zum anderen führt er aber auch die Cyber-Sicherheit ins Feld. So gebe es die Möglichkeit, Viren in die Drittanbieter-Patronen zu integrieren, die auf den Drucker und anschliessend in das Netzwerk gelangen könnten.Das Tech-Magazin "Ars Technica" hat die Angaben von Lores näher unter die Lupe genommen und Drucker-Experten zu ihrer Einschätzung befragt. Diese sahen das Risikopotenzial von Patronen-Viren äusserst skeptisch. Zum einen wäre der technische Aufwand enorm hoch, zum anderen seien auch die Verbreitungswege bei Patronen, die gegebenenfalls Wochen oder Monate in Regalen liegen, denkbar ineffektiv.