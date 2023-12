HP Instant Ink: Auch Schweizer Preise steigen

HP erhöht die Preise für sein Druckerpatronen-Abo Instant Ink. In Deutschland steigen die Preise dabei für sämtliche Tarife, und das teils deutlich. So kostet die Option für 10 druckbare Seiten monatlich neu 1.49 Euro statt wie bis anhin 0.99 Euro – 50 Prozent mehr. 50 Seiten pro Monat und 100 Seiten pro Monat werden jeweils 1 Euro teurer und kosten neu 4.99 Euro respektive 6.99 Euro. Für 300 und 500 Seiten steigt der Preis um je 2 Euro auf 13.99 respektive 20.99 Euro. Für 700 Seiten werden neu 27.99 Euro (plus 3 Euro) fällig, für 1500 Seiten 54.99 Euro (plus 5 Euro). Die neuen Preise gelten ab 23. Januar 2024.Teurer wird Instant Ink allerdings nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz. Hierzulande möchte HP allerdings noch nicht sagen, wie stark die Preiserhöhungen ausfallen. HP Schweiz erklärt auf Nachfrage zuerst lediglich: "HP überprüft regelmässig seine Preisgestaltung und nimmt Anpassungen vor, die sich an den Marktbedingungen orientieren. Dazu gehören auch gestiegene Kosten." Auf Nachhaken gesteht HP dann ein, dass die Preiserhöhung auch den Schweizer Markt betreffe, die neuen Preise seien aber noch nicht veröffentlicht.Man darf wohl davon ausgehen, dass die Preise in ähnlichem Umfang steigen wie in Deutschland, denn wie in Deutschland wurden die Instant-Ink-Preise auch hierzulande letztmals Anfang 2022 erhöht , und das damals nur bei den Tarifen für 50 und 100 Seiten. Aktuell kostet Instant Ink in der Schweiz allerdings schon ziemlich genau das, was HP nach den Preiserhöhungen in Deutschland verlangt. 10 Seiten gibt es in der Schweiz aktuell für 1.50 Franken, 50 Seiten für 4.95, 100 Seiten für 6.95, 300 Seiten für 13.95 und 700 Seiten für 28.95 Franken. (mw)