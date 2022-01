HP hebt Preise für Instant Ink an

(Quelle: HP)

27. Januar 2022 - HP erhöht die Preise der zwei Instant-Ink-Tarife für 50 und 100 Seiten um jeweils einen Franken. Ausserdem wird die Zahl der inkludierten Seiten im Einsteigertarif reduziert.

HP erhöht die Preise seines 2017 eingeführten Tinten-Lieferservices Instant Ink, wie das Unternehmen gegenüber "Swiss IT Magazine" erklärt. Ab Februar kosten die Einsteigertarife mit 50 respektive 100 inkludierten Seiten je einen Franken pro Monat mehr. Für 50 Seiten steigt der Preis somit von 3.95 auf 4.95 Franken, für 100 Seiten von 5.95 auf 6.95 Franken. Beim günstigsten Tarif für 1.50 Franken pro Monat wird ausserdem die Zahl der inkludierten Seiten reduziert, von 15 auf 10 Seiten. Die bisherigen Preise hatten seit dem Start des Dienstes vor viereinhalb Jahren gegolten.Wie HP gegenüber "Swiss IT Magazine" ausführt, sind für die restlichen Tarife keine Änderungen vorgesehen. Auch die Kosten für zusätzliche Seiten bleiben gleich, und ungenutzte Druckseiten können wie gehabt bis zum dreifachen der monatlichen Tarifseiten angesammelt und in den nächsten Monat übertragen werden. Die Kunden von HP Instant Ink würden aktuell mit einer Mail über die ab Februar geltenden Preisanpassungen informiert. (mw)