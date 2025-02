App Store auf älteren MacOS-Systemen mit Problemen

Apples App Store für MacOS-Apps scheint mit älteren Versionen des Betriebssystems nicht zu harmonieren. User erhalten beim Versuch, von dort Apps zu beziehen, Fehlermeldungen wie "unbekannter Fehler" oder können sich gar nicht erst anmelden. Laut einem Post von Alexander Blach auf Mastodon sind Systeme mit älteren MacOS-Versionen betroffen – die aktuelle Version ist 15.3. In der Apple Support Community tauchen Problemmeldungen auf, die sich auf MacOS 12.6 beziehen.Als möglichen Grund für die Probleme gibt Blogger eine Änderung an, die Apple seit dem 24. Januar 2025 am Receipt-Signing-Zertifikat des App Store in mehreren Phasen vornimmt. Neu wird für das On-Device- Receipt-Signing der SHA-256-Algorithmus vorausgesetzt. Blach vermutet nun, dass der Mac-App-Store auf älteren Systemen durch die Änderung unbrauchbar wurde. (ubi)