KI-unterstützte Mail App kommt mit MacOS 15.4 auf den Mac

iPhone- und iPad-Nutzer mit aktivierter Apple Intelligence kennen Apples Mail App mit integrierter KI-Unterstützung bereits: Die App nutzt KI, um die eingehenden Mails in verschiedene Kategorien einzuteilen und so den Nutzern eine bessere Übersicht zu verschaffen und für verbesserte Effizienz und weniger Stress bei der Bewältigung der E-Mail-Flut zu sorgen.Bald kommt die Mail App mit KI auch Mac-Usern zugute, wie "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman in seinem neuesten Power-On-Newsletter (Paywall) verkündet. Gemäss Gurman soll die KI-unterstützte App mit MacOS 15.4 Einzug halten: "Der Mac wird die aktualisierte Mail-App erhalten, die KI nutzt, um Nachrichten zu priorisieren und Inhalte in verschiedene Posteingänge zu sortieren. Momentan können iPad- und iPhone-User die Funktion nutzen – was grossartig ist –, aber Mac-Kunden wurden bisher allein gelassen. Das ändert sich mit MacOS 15.4, wie mir gesagt wurde." MacOS 15.4 soll laut Gurman im April 2025 erscheinen. (ubi)