Apple Intelligence bleibt laut Tim Cook gratis

Bereits kurz nach der Lancierung von Apple Intelligence kursierten Gerüchte, wann und zu welchem Preis Apple seine hauseigene KI Apple Intelligence als kostenpflichtiges Abo offerieren werde. Nun räumt CEO Tim Cook höchtpersönlich diese Gerüchte aus der Welt. In einem Interview mit dem Magazine "Wired" sagt er, dass Apple nie auch nur daran dachte, Apple Intelligence direkt zu monetarisieren. Stattdessen bezeichnet er den Dienst als elementar und stellt KI von der Wichtigkeit her auf ein Level mit Multitouch, was mobilen Geräten zum Durchbruch verholfen hat.Cook äussert sich im Interview ausserdem zu weiteren Themen. So gibt er Preis, dass er persönlich vor allem die Zusammenfassungs-Funktion von Apple Intelligence in seinem E-Mail-Postfach nutzt. Er sagt ausserdem, dass er sich gut vorstellen kann, dass gewisse User Berührungsängste vor einer KI hätten, während andere wiederum behaupten, dass man durch das Aufkommen von KI gewisse Fähigkeiten verlernt. Cook entgegnet diesem Argument mit dem Beispiel des Taschenrechners, der seiner Meinung nach mathematische Berechnungen effizienter gemacht hat, Leute deswegen jedoch nicht das Rechnen verlernt hätten. (dok)