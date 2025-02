Teamviewer integriert Fernwartung in Google Meet

Teamviewer hat angekündigt, seine Fernwartungslösung direkt in Google Meet integriert zu haben. Die Integration erlaubt es IT-Spezialisten, Support-Sitzungen über das Remote Control Add-on direkt aus einem Google-Meet-Meeting heraus zu starten, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen. Dadurch sollen sich technische Probleme schneller beheben lassen, was insbesondere Unternehmen mit hybriden Arbeitsmodellen zugutekommen soll, wie Teamviewer schreibt.Stefan Prestele, Senior Vice President of Strategic Alliances bei Teamviewer , erklärt zur Neuerung: "Viele Unternehmen setzen für Kommunikation und Zusammenarbeit auf Google Meet. Durch die Integration der Fernzugriffsfunktionen von Teamviewer ermöglichen wir eine nahtlosere Kooperation durch schnelle Hilfe direkt aus dem Meeting heraus. Mitarbeitende im IT-Support können auch komplexe Probleme in Echtzeit aus der Ferne lösen und damit die Produktivität in Unternehmen aufrechterhalten, ohne die Anwendung wechseln zu müssen."Das Teamviewer Add-on für Google Meet ist ab sofort über den Google Workspace Marketplace verfügbar. (mw)