Video Game History Foundation öffnet ihr Archiv

Die Video Game History Foundation hat ihr digitales Online-Archiv zur Geschichte der digitalen Spiele öffentlich gemacht und stellt die Inhalte allen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Die Sammlung umfasst Tausende von Print-Publikationen, die zurückreichen bis in die 80er Jahre. Wie ein Blick auf den Katalog zeigt, stammt der Grossteil der Titel aus den USA, doch finden sich auch Publikationen aus Europa oder Kanada.Des weiteren bietet das Archiv auf Zugriff auf die Sammlung der von GamePro veröffentlichten Presse-CDs zu Spielen wie Doom oder Mortal Combat. Ebenfalls vorhanden sind die Pressematerialen der Produzenten von Myst und Riven oder die Verzeichnisse der Electronic Entertainment Expo (E3).Die Machter betonen, die Bestände der Online-Bibliothek würden permanent erweitert. Was in nächster Zeit dazugekommen soll, haben die Macher in einer Liste der noch nicht berarbeiteten Bestände zusammengestellt . (rd)