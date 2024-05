Microsoft kündigt eigenen Store für Mobile Games per Juli an

Microsoft hat im Rahmen des "Bloomberg Technology Summit" angekündigt (Paywall, via " Thurrot "), im Juli dieses Jahres mit einem eigenen Web Store für Mobilgeräte an den Start zu gehen. Über den Store will Microsoft ausschliesslich Games vertreiben, wobei initial vor allem eigene Titel respektive solche, in deren Besitz Microsoft durch die 68-Milliarden-Übernahme von Activision Blizzard gekommen ist, angeboten werden. Die Rede ist etwa von Candy Crush und Minecraft. Über kurz oder lang sollen auch Titel von Drittanbietern vertrieben werden. Aufgrund der Game-Ausrichtung wird der Store unter dem Xbox-Brand aufgeschaltet.Umgesetzt werden soll der Store vorerst als Web App. Microsoft erklärt, so werde der Store unabhängig von jeweiligen Regelungen und Richtlinien in den verschiedenen Ländern und Regionen für möglichst viele Nutzer zugänglich. Möglich ist aber auch, dass Microsoft über kurz oder lang einen vollwertigen, nativen Store als App für die Android- und iOS-Plattform umsetzen wird und die Web App vorerst vor allem als Testfeld dient. (mw)