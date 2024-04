Microsoft Store bringt Installers for Web

Bisher war die Installation von Apps aus dem Microsoft Store mit einer komplizierten Abfolge mehrerer Orte im Store und entsprechend einer ganzen Reihe von Klicks verbunden. Das ändert sich jetzt fundamental: Mit den neu eingeführten Installers for Web, angekündigt von Principal Architect Rudy Huyn per X-Post , genügen zwei Klicks zum Installieren einer App aus dem Store.Die Store-App muss dabei überhaupt nicht geöffnet werden und nicht einmal auf dem System vorhanden sein. Die Installation erfolgt direkt übers Web. Der leichtgewichtige Web-Installer startet schneller als die Store-App, installiert immer die neueste Version – auch wenn die Store-App seit langem nicht mehr nachgeführt wurde. Darüber hinaus erlaubt das neue System mehrere Installationen parallel.Erstes Feedback von Entwicklern zeigt, dass mit den Installers for Web 12 Prozent mehr Installationen erfolgten und 54 Prozent der Apps direkt nach der Installation auch wirklich geöffnet wurden. (ubi)