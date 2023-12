Microsoft Store bekommt Arcade-Sektion mit Instant Games

Microsoft hat seinen in Windows integrierten Microsoft Store in Preview Builds des Betriebssystems um ein neues Tab namens "Arcade" erweitert. Das Tab ist direkt unter "Gaming" platziert und verschafft, wie der Name vermuten lässt, Zugang zu Games. Allerdings müssen die Spiele nicht auf den PC heruntergeladen werden. Es handelt sich um Instant Games: Man braucht bloss ein Spiel auszuwählen und auf "Play" zu klicken. Dann erscheint ein neues Fenster mit dem Game.Das Feature Instant Games hat Microsoft Ende September 2023 anlässlich der Lancierung des Moment 4 Update angekündigt. Es ist nun in der Microsoft-Store-App in Version 22311.1401.0.0 und neuer verfügbar. Wie "Neowin" anmerkt , muss in den Systemeinstellungen eventuell die Systemregion auf USA umgestellt werden, damit es funktioniert. (ubi)