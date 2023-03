Microsoft soll Store für mobile Games planen

(Quelle: Microsoft)

21. März 2023 - Sollten Apple und Google ihre Plattformen für externe App Stores öffnen müssen, möchte Microsoft einen eigenen App Store für Games ins Leben rufen. In einem Jahr könnte es soweit sein.

Microsofts Offensive im Gaming-Umfeld geht über die geplante Übernahme von Activision Blizzard hinaus. Wie einem Interview, das Phil Spencer, Boss von Microsofts Xbox-Sparte, der " Financial Times " (Paywall) gegeben hat, möchte Microsoft bereits 2024 einen App-Store eröffnen, über den Games für iPhones und Android-Geräte vertrieben werden – vorausgesetzt, die Übernahme von Activision Blizzard wird durch die Behörden genehmigt.Microsoft spekuliert dabei offenbar auf die Öffnung der mobilen Plattformen von Apple und Google für externe App Stores, die von der EU gefordert wird und die in rund einem Jahr Realität werden könnte. Phil Spencer sieht darin eine grosse Chance für Microsoft , seine Games auf alle Bildschirme zu bringen – also auch auf Smartphones.Abhängig ist das allerdings einerseits davon, ob die Übernahme von Activision Blizzard tatsächlich durchkommt, was alles andere als sicher ist, andererseits ist davon auszugehen, dass sich insbesondere Apple mit aller Macht dagegen wehren wird, seine mobile Plattform für externe Stores zu öffnen. (mw)