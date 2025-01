FFHS lanciert Bachelor Game and VR Development

Die Gaming-Industrie gehöre zu den am schnellsten wachsenden Branchen weltweit, stellt die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) fest und kündigt einen neuen Bachelor-Studiengang an. Mit dem Bachelor Game and VR Development sollen Fachkräfte ausgebildet werden, die nicht nur innovative Spiele entwickeln, sondern auch VR/AR-Anwendungen gestalten können.Der neue Studiengang startet erstmals im August 2025, umfasst neun Semester und kombiniert theoretische Grundlagen mit Praxisprojekten. Das Themenspektrum reicht von der Programmierung über Game Design bis hin zu VR/AR-Technologien. Integriert ist zudem ein Modul Ethik im Umfang von 5 ECTS. Die Absolventen sollen als Fachkräfte in der Videospielindustrie, aber auch in der Medizintechnik, im Gesundheitswesen, beim Militär, im Bauwesen sowie im Bildungssektor oder der Film- und Animationsbranche gute Job-Chancen haben.Tobias Häberlein, Leiter des Departements Informatik der FFHS : "Die Studierenden werden auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet und erhalten die Möglichkeit, sich in einem dynamischen und zukunftsorientierten Bereich zu spezialisieren. Virtual Reality und Augmented Reality haben dabei das Potenzial, immersive und interaktive Erlebnisse zu schaffen, die weit über traditionelle Anwendungen hinausgehen." (ubi)