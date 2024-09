FFHS startet mit CAS Datenschutz

Die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) bringt eine neue CAS-Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Datenschutz an den Start. Im Februar 2025 beginnt der erste Lehrgang, die Dauer beträgt ein Semester. Nach der Vermittlung der Grundlagen zu Datenschutzthemen soll der Lehrgang im Rahmen von zwei Modulen (je 5 ECTS) einen breiten Fächer an Themen und Technologien rund um den Datenschutz behandeln. Genannt werden etwa Datenschutzrecht, Datenschutzmanagement, Compliance-Themen, technischer Datenschutz und Datenschutz im Zusammenspiel mit KI-Anwendungen.Damit richtet sich der Studiengang laut der FFHS an alle, die sich in Ihrem Unternehmen regelmässig mit Themen und Herausforderungen rund ums Thema Datenschutz konfrontiert sehen. Geleitet wird der Studiengang von Jasmina Smokvina (Bild unten), Studiengangsleiterin und Dozentin im MAS Business Law.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die Inhalte im für die FFHS typischen Hybrid-Modell (Blended Learning), 80 Prozent im Selbststudium und 20 Prozent vor Ort, wahlweise in Bern oder Zürich. Die Kosten belaufen sich auf 5700 Franken. Hier geht’s zur Anmeldung. (win)