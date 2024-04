Apple lässt Game-Emulatoren zu

Fans von Retro-Konsolengames dürften sich über eine Neuerung in Apples App-Review-Richtlinien freuen. Ab sofort sind, im Gegensatz zu bisher, im App Store Game-Emulatoren weltweit erlaubt. Die Emulatoren dürfen sogar den Download von zusätzlichen Games direkt in der App ermöglichen. Allerdings müssen die Entwickler der Emulatoren darauf achten, dass dabei das Urheberrecht der ursprünglichen Entwickler der Spiele nicht verletzt wird.Die neuen Bedingungen für Emulator-Entwickler sind in Abschnitt 4.7 der neuesten Version der App Review Guidelines festgehalten. Dort heisst es unter anderem: "Apps können bestimmte Software anbieten, die nicht in die Binärdatei eingebettet ist, insbesondere HTML5-Mini-Apps und Mini-Spiele, Streaming-Spiele, Chatbots und Plug-ins. Ausserdem können Emulator-Apps für Retro-Spielkonsolen das Herunterladen von Spielen anbieten."Da das Copyright von ROM-Kartuschen mit Games für ältere Spielkonsolen seit langem in Diskussion steht, könnte es allerdings dauern, bis Emulator-Apps für iOS mit Zugriff auf eine grosse Zahl von Konsolen- und Arcade-Games auf den Markt kommen, wie es etwa auf Android bereits der Fall ist. Vorstellbar ist, dass Hersteller wie Nintendo und Sega mit eigenen Emulatoren einsteigen. (ubi)