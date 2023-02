Für Retrogaming-Fans: Kostenloses Buch übers Sega Mega Drive

(Quelle: www.greyfoxbooks.com)

25. Februar 2023 - Wer früher Sega Mega Drive gespielt hat sollte aufhorchen: Mit der "Mega Book Collection" steht ein fast 300-seitiges Buch bereit, das prallvoll ist mit Geschichten und Informationen über das Konsolensystem. Das Buch gibt es – dank eines Streits mit Sega – kostenlos.

Im Verlag Greyfox Books ist das Buch "Mega Book Collection" erschienen, ein Werk, dass sich voll und ganz dem Sega Mega Drive verschrieben hat. Auf knapp 300 aufwändig gestalteten Seiten finden sich unzählige Geschichten und Hintergründe zu Segas kultiger Spielkonsole respektive zu ihren Games – und das kostenlos, denn das Werk kann gratis heruntergeladen werden.Hintergrund hierbei ist laut einem Artikel auf "Golem.de" ein Streit zwischen Sega und Darren Doyle, dem Autoren des Buches. Darren Doyle hatte in Vergangenheit bereits Bücher rund ums Thema Retrogaming veröffentlicht und wollte das Buch über Segas Mega Drive mittels Kickstarter finanzieren. Die Kampagne hatte auch schon über 20'000 Franken generiert, als sich Sega einschaltete und Doyle eine Unterlassungserklärung zukommen liess, mit der ihm untersagt wurde, das Buch kommerziell zu verwerten.Offenbar schien seine Arbeit aber schon weit fortgeschritten zu sein, weshalb Darren Doyle sein Werk nichtsdestotrotz vollendete und es nun kostenlos verteilt. Wer also schwelgen möchte in Sega-Mega-Drive-Erinnerungen, findet das hoch aufgelöste Buch bei Greyfox Books zum kostenlosen Download – allerdings nur in englischer Sprache. (mw)