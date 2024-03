PC-Games sollen ohne Portierung auf Snapdragon-Laptops laufen

In diesem Sommer sollen erste Windows-Notebooks auf den Markt kommen, in dessen Innern ein ARM-Prozessor von Qualcomm läuft – der Snapdragon X Elite. Ein vielleicht wichtiges Puzzle-Stück, damit der Anlauf von Qualcomm auf den PC-Markt von Erfolg gekrönt ist, stellte der Chip-Spezialist nun an der Game Developers Conference vor, wie "The Verge" schreibt . Dort liess Qualcomm Game-Entwickler nämlich wissen, das PC-Games, die für die x86/64-Plattform geschrieben wurden, auch auf Snapdragon-Rechnern laufen sollen – und zwar ohne dass sie dafür portiert werden müssen. Stattdessen soll ein Emulator zum Einsatz kommen, wobei kaum Geschwindigkeitseinbussen in Kauf genommen werden müssten, so das Versprechen von Qualcomm Entwickler haben laut Qualcomm drei Optionen, ihre Titel auf Snadragon-Rechner zu bringen. Sie können ihre Titel auf die ARM64-Plattform portieren, um so die beste CPU-Leistung und Energieeffizienz zu erhalten. Alternativ können sie eine sogenannt hybride ARM64EC-App erstellen, bei der Windows und seine Bibliotheken sowie Qualcomms Treiber nativ laufen und der Rest der App emuliert wird, was in einer nahezu nativen Leistung resultieren soll. Oder aber sie können nichts tun, und ihr Titel wird genauso funktionieren, wobei dann x64-Emulation zur Anwendung kommt. (mw)