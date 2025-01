Nintendo zeigt Switch 2 offiziell

Nintendo hat die Katze aus dem Sack gelassen und die neue Spielkonsole Switch 2 mittels eines Trailer-Videos vorgestellt. Viele Informationen waren im Vorfeld des Launches bereits durchgesickert und die meisten haben sich auch bestätigt. So bleiben sich die Japaner treu und haben am Konzept nichts verändert. Die Switch 2 kann nach wie vor als portabler Handheld wie auch als stationäre Konsole verwendet werden. Für den stationären Einsatz gibt es ein neues, hochwertigeres Dock und der mobile Spielgenuss wird durch das grössere Display gesteigert. Gute Neuigkeiten gibt es ferner für die Besitzer der aktuellen Switch: Nintendo bestätigt, dass das Nachfolgemodell grundsätzlich abwärtskompatibel sein wird und sich sowohl physische als auch digitale Games der auslaufenden Konsole auf der Switch 2 abspielen lassen. Allerdings können einzelne Spiele davon ausgenommen sein.

Ansonsten wendet Nintendo die Salamitaktik an und präsentiert abgesehen von Namen und Design kaum Neuigkeiten. Um wie viel grösser das Display und die abnehmbaren Controller Joy-Cons sein werden, ist nicht bekannt. Bezüglich technischen Daten schweigt das Unternehmen ebenfalls weiter. Das einzige, was man noch erfährt, ist, dass es zumindest eine neue Mario-Kart-Strecke geben wird; ob ein ganzes Spiel in der Pipeline steckt, wird ebenfalls nicht klar. Angedeutet wird überdies, dass die Controller über einen optischen Sensor analog zu Computermäusen verfügen. Welcher spielerische Vorteil sich daraus allerdings ergeben mag, das bleibt noch offen.Die Markteinführung findet noch dieses Jahr statt und obwohl der Hersteller auch diesbezüglich keine detaillierteren Hinweise liefert, gehen Insider von einem Launch Mitte des Jahres aus. Einen Preis hat das Unternehmen ebenfalls nicht genannt, sodass die Gerüchteküche zu gewissen Themen noch etwas weiter köcheln kann – und zwar bis zum 2. April, denn erst dann wird erwartet, dass Nintendo anlässlich einer angekündigten Präsentation sämtliche Spezifikationen verraten wird. (dok)