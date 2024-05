Nintendo bestätigt Switch 2 - Konsole dürfte aber auf sich warten lassen

Gerüchte rund um einen Nachfolger von Nintendos Erfolgskonsole Switch gibt es seit geraumer Zeit – kein Wunder, wurde die aktuelle Generation doch vor neun Jahren präsentiert – im März 2015. Nun aber hat sich Nintendo-Boss Shuntaro Furukawa zur Nachfolgekonsole geäussert und via X (ehemals Twitter) verlauten lassen , dass man noch in diesem Fiskaljahr eine Ankündigung zum Nachfolger der Nintendo Switch machen werde. Für Jubelstürme ob eines bald erscheinenden Nachfolgers ist es allerdings zu früh, denn: Das Fiskaljahr von Nintendo dauert noch bis März 2025, und Furukawa machte klar, dass es am nächsten Nintendo-Event, der im Juni stattfinden wird, keine Neuigkeiten zu einem Switch-Nachfolger geben wird. Stattdessen werde man das Switch-Software-Lineup fürs zweite Halbjahr anvisieren.Im letzten Fiskaljahr konnte Nintendo noch 15,7 Millionen Switch-Konsolen verkaufen, im laufenden Jahr sollen es noch 13,5 Millionen Konsolen sein. (mw)