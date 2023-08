Erste Bilder von Lenovos Gaming Handheld

(Quelle: "Windows Report")

18. August 2023 - Unter dem Namen Legion Go arbeitet Lenovo an einem Gaming Handheld, der an eine Mischung aus Steam Deck und Nintendo Switch erinnert.

Lenovo arbeitet an einer Alternative zu Steam Deck – also an einem Gaming-Handheld, in dem ein ausgewachsener Windows-Rechner steckt. Entwickelt wird der Handheld unter dem Namen Legion Go, und die Plattform " Windows Report " ist nun an erste Bilder des Geräts gekommen. Diese zeigen einen Handheld, der an Nintendos Switch-Konsole erinnert – mit abnehmbaren Controllern links und rechts sowie einem Kick-stand auf der Rückseite.Ausserdem ist zu lesen, dass Lenovos Legion Go mit Windows 11 bestückt sein wird, während AMDs neuer Phoenix-Prozessor die Rechenleistung liefert und das Display 8 Zoll messen soll. Auf den Bildern sieht man ausserdem zwei USB-C-Ports, einen Power- und Volumen-Knöpfe und einen Kopfhörer-Ausgang.Noch offen ist, wann Lenovo den Handheld offiziell vorstellt – die geleakten Bilder lassen aber auf ein baldiges Datum schliessen, möglichweise zur IFA Anfang September.Ein vergleichbares Gerät von Asus haben wir kürzlich getestet – den Testbericht findet man hier . (mw)