Quickline bietet Radiosender auf mobiler App an

Vor dem Hintergrund der UKW-Abschaltung von SRG per Ende 2024 informiert Quickline , dass die staatlichen Schweizer Radiosender sowie rund 400 weitere Sender in der mobilen TV-App verfügbar sind. Kunden, welche nicht übers Internet streamen oder über ein DAB+-Radio verfügen, können so die Schweizer Radioprogramme der SRG weiter konsumieren, indem sie beispielsweise das Smartphone mit einem externen Lautsprecher koppeln. Gemäss eigenen Angaben ist Quickline der erste und einzige Telekommunikationsanbieter hierzulande, der über 400 Radiosender der TV-Box auch auf den mobilen TV-Apps anbietet. Egon Perathoner, COO von Quickline sagt, dass man den Kunden den Übergang so einfach wie möglich gestalten möchte und dafür innovative Produkte bereitstelle.Der Bund hat das Ende der Verbreitung per UKW auf Ende 2026 beschlossen. SRG ist der einzige Schweizer Radiosender, der bereits Ende 2024 nur noch ausschliesslich per DAB+ sendet. Private Radiosender nutzen die UKW-Frequenzen noch bis 2026. Wer noch ein altes Radio besitzt und dieses weiter nutzen möchte, kann dieses mittels Adapter auf DAB+ umrüsten, um kein komplett neues Gerät erwerben zu müssen. (dok)