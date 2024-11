Threads künftig mit mehr Followed-Posts statt Empfehlungen

Metas als eigentlich Text-first positionierter Dienst Threads liefert nicht nur viele Posts mit Bildern – zum Teil die exakt gleichen, die schon auf Instagram gezeigt werden – sondern für manche User viel zu viele und teils völlig unpassende Empfehlungen. Instagram-Chef Adam Mosseri hat die Kritik der Threads-User offenbar wahrgenommen und gelobt in einem Threads-Post Besserung: In Zukunft soll Threads mehr Posts von Usern anzeigen, denen schon gefolgt wird."Das bedeutet, dass ab heute weniger empfohlene Inhalte von Konten, denen Sie nicht folgen, und mehr Beiträge von Konten, denen Sie folgen, angezeigt werden. Für die Kreativen unter euch sollte die nicht verknüpfte Reichweite sinken und die verknüpfte Reichweite steigen", äussert sich Mosseri und merkt gleichzeitig an, die Arbeit sei definitiv noch nicht abgeschlossen. Es sei schwierig, die Balance zwischen der Möglichkeit, Follower zu erreichen, und dem allgemeinen Engagement zu ermöglichen. "Vielen Dank für eure Geduld und euer Feedback." (ubi)