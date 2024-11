Onlyoffice Docspace 3.0 kommt mit virtuellen Datenräumen

Onlyoffice veröffentlicht seine Collaboration-Lösung Docspace in Version 3.0. Docspace ermöglicht die gemeinsame Arbeit an Dokumenten in sogenannten Räumen mit vordefinierten Berechtigungen. In Version 3 kommt der neue Raumtyp "Virtueller Datenraum" hinzu, der sich besonders für die Arbeit mit vertraulichen Informationen eignen soll und dazu Funktionen wie Wasserzeichen, Ablaufdatum sowie Download- und Kopierbeschränkungen bietet. Des Weiteren unterstützt die neue Version OAuth 2.0 und bietet laut Onlyoffice verbessertes Raum- und Datenmanagement.Neu ist der Benutzertyp Gast, der von jedem Benutzer kostenlos und unbegrenzt hinzugefügt werden kann. In der neuen Version ist zudem der Typ Benutzer ebenfalls gratis. Teams können damit ihrem Docspace ohne Zusatzkosten beliebig viele Gäste und Benutzer hinzufügen. Eine weitere Neuerung ist die Entwicklervariante Docspace Developer. Sie richtet sich an Unternehmen, die Onlyoffice DocSpace mit eigenem Branding in ihre kommerzielle Software integrieren wollen. (ubi)