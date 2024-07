Onlyoffice Docspace 2.6 mit über 20 Neuerungen

Die kollaborative Dokumentenbearbeitungssoftware Onlyoffice Docspace, soeben in Version 2.6 freigegeben, wartet laut Hersteller mit mehr als 20 neuen und verbesserten Funktionen auf. Das Open-Source-Projekt folge mit dem neuen Release der Tradition, möglichst flexible Integrierbarkeit in den eigenen Arbeits- und Studienalltag zu ermöglichen, heisst es in der Mitteilung.Ein Kernstück der Neuerungen ist ein neuer Raumtyp für Formulare. Die erste Version dieser Form Filling Rooms kann für einfache Aufgaben wie die Arbeit mit ausfüllbaren Aufgaben, Fragebögen, Briefings oder das Sammeln von Feedback eingesetzt werden. Nutzer können dazu bestehende PDF-Formulare aus Docspace oder ihrem Gerät hochladen oder die integrierte Vorlagenbibliothek nutzen und zwischen zahlreichen fertigen PDF-Vorlagen wählen. Kollegen und Teammitglieder lassen sich in einen Formularraum einladen, um die Formulare auszufüllen. Externe Teilnehmer können per Link eingeladen werden. Nach dem Ausfüllen kann der Formularbesitzer die ausgefüllten Formularfe überprüfen. Die Antworten werden automatisch in einer Tabelle gesammelt und lassen sich bequem analysieren, ohne den Raum verlassen zu müssen.Eine zweite wesentliche Neuerung sind die LDAP-Einstellungen. Sie ermöglichen den Import von Benutzern und Gruppen von einem LDAP-Server nach Docspace. Die hinzugefügten Benutzer können sich dann mit ihren LDAP-Server- oder Active-Directory-Anmeldeinformationen autorisieren. Neu sind zudem Verbesserungen bei der Kontoverwaltung mit aktualisierter Filterung des Benutzerstatus und neuen Hotkeys, Updates für die Raum- und Dateiverwaltung wie Räume und Ordner duplizieren, Links zu Ordnern und Dateien in öffentlichen Räumen für den Zugriff durch Externe, eine aktualisierte Raum- und Dateihistorie und eine deutlich bequemere Dateiverwaltung. (ubi)