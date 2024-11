Apple macht Ersatzteile für iPhone-16-Selbstreparatur verfügbar

In Apples Onlineshop für Ersatzteile zur Selbstreparatur sind kurz nach der Einführung der neuen Modellreihe auch Ersatzteile für die Modelle iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max zu haben. Dazu gehören das Display, das rückseitige Glas, der obere Lautsprecher, die rückseitige Kamera und die True-Depth-Kamera, das Hauptmikrofon, die Taptic Engine und das SIM-Fach sowie verschiedene nicht elektronische Teile.Die Preise der Apple-Originalteile sind zwar nicht gerade niedrig, aber auch nicht übertrieben. So kostet ein komplettes Display fürs iPhone 16 Pro im Schweizer Self-Service-Repair-Store 359 Franken, die Rückkamera 269 Franken. Dazu passend bietet Apple einen Werkzeugkit für das Modell zu 52.97 Franken an – der Betrag gilt jedoch nur für eine siebentägige Miete. Es dürfte für manche Nutzer im Endeffekt günstiger (und weniger nervenaufreibend) sein, die Reparatur in einem Apple Store oder autorisierten Service Center durchführen zu lassen. (ubi)