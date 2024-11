300 Gäste am Synology Experience Day

Welche Relevanz Synololgy für die Schweiz und die Schweiz für Synology hat, zeigt sich nicht nur daran, dass die Schweiz zusammen mit Österreich ab 2025 als eigene Region agieren soll ("IT Reseller" berichtete ). Auch wenn Synology Kunden und Partner zu einem Event lädt, ist das Interesse immer gross – wie jüngst der Synology Experience Day bewiesen hat, der in der Swiss Life Arena in Zürich über die Bühne ging. Wobei Bühne der falsche Begriff ist – übers Eis ging wäre korrekter, denn auf dem Eis des Stadions fanden die verschiedenen Präsentationen und Referate statt, was optisch eine durchaus eindrückliche Kulisse hergab, auch wenn dafür eher kühle Temperaturen in Kauf genommen werden mussten.Gegen 300 Gäste, Endkunden vornehmlich aus dem Bereich B2B sowie Reseller-Partner, waren am kostenlosen Experience Day zugegen und folgten Referaten rund um die verschiedenen Produktlinien von Synology – angefangen beim Thema Surveillance über Backup, Storage und Datensicherheit bis hin zu KI-Themen, sie sich unter anderem in der neuen Synology Office Suite finden. "Wir wollen am Experience Day einerseits unsere neuen Lösungen vorstellen. Andererseits ist uns auch der Austausch mit unseren Kunden und Resellern wichtig", erklärte im Rahmen der Veranstaltung Anke Töller (Bild), B2B Marketing Managerin bei Synology , die auch durchs Programm führte. Und so gab es nebst den Referaten genügend Raum und Zeit, um zu Netzwerken und sich auszutauschen. Ausserdem wurden die verschiedenen Synology-Lösungen den Interessierten auch live vor Ort gezeigt und erklärt."Swiss IT Magazine" war mit der Kamera zugegen und zeigt Bilder des Synology Experience Day in Zürich. (mw)