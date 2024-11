Android 16: Leak nennt genaues Release-Datum

Ein Leak nennt erstmals das genaue Release-Datum von Android 16. Die nächste Version des Mobile OS soll demnach am 3. Juni 2025 erscheinen. Das meldet zumindest "Android Headlines" unter Berufung auf mit der Thematik vertraute Quellen. Zu diesem Stichtag soll Android 16 dann im Rahmen des Android Open Source Project (AOSP) und somit den Herstellern für ihre angepassten Varianten zur Verfügung stehen.Gleichzeitig plant Google laut dem Bericht aber, Android 16 parallel zum AOSP direkt auch auf die hauseigenen Pixel-Smartphones zu bringen. Damit verschafft der Digital-Riese seinen Endgeräten einen deutlichen Vorsprung zu den Hardware-Partnern.Noch gibt es keine Bestätigung für den genannten Starttermin. Fest steht hingegen, dass Google mit Android 16 deutlich früher loslegen will als gewohnt. Bisher stand stets September/Oktober für den Release neuer Versionen im Fokus. In einem Blog-Beitrag hatte das Unternehmen vor wenigen Tagen hingegen bereits das zweite Quartal 2025 kommuniziert („Swiss IT Magazine“ berichtete ). (sta)